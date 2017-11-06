Англия

Защитник Челси Давид Луис неожиданно оказался вне заявки на матч Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

В матче 11-го тура Премьер-лиги Челси дома обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Сделали это "синие" без центрального защитника Давида Луиса в составе, который наблюдал за игрой с трибуны.

Как объяснил главный тренер Челси Антонио Конте после матча, это было чисто тактическое решение, вызванное недостаточно хорошей формой бразильца.

Тем не менее, как информирует Telegraph, на самом деле причиной тому стал конфликт Конте со своим игроком. Еще после домашнего матча против Ромы (3:3) Конте предупредил Луиса, что тот ходит по тонкому льду, когда бразилец публично выразил недовольство своей заменой.

А после того, как лондонский клуб на выезде уступил Роме со счетом 0:3, Конте устроил разнос своим игрокам, отдельно выделив плохую игру Давида Луиса, Гари Кэхилла, Сеска Фабрегаса и Эдена Азара.

В то время как остальные игроки приняли критику, бразилец решил "огрызнуться", поставив тем самым под сомнением авторитет тренера. Это разозлило Конте до такой степени, что итальянец заставил Луиса со стороны наблюдать за тренировкой команды перед матчем против Манчестер Юнайтед, а во время тренировочной игры тренер сделал защитника боллбоем.

Конте дал ясно понять своим игрокам, что он готов усадить в запас любого, кто не будет следовать его инструкциям, а также не потерпит, чтобы кто-то из игроков ставил под сомнение его решения.

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