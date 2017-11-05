Англия

Точный удар Альваро Мораты на 55-ой минуте принес команде Антонио Конте победу над "красными дьяволами" (1:0).

Сразу после завершения поединка между Манчестер Сити и Арсеналом, зрительские взоры были обращены на Стэмфорд Бридж, где Челси принимал Манчестер Юнайтед. В состав "пенсионеров" вернулся Нголо Канте, а в центре защиты появился Кристенсен. У манкунианцев можно отметить возвращение Маруана Феллаини, но только на скамью запасных. Жозе Моуриньо выставил абсолютно прогнозируемый состав, рассчитывая на схему 3-4-3.

С первых минут команды задали высокий темп игры и начали создавать моменты. Очень быстро мяч оказался в воротах Давида Де Хеа, но арбитр зафиксировал нарушение правил Альваро Мораты против Фила Джонса, от которого, кстати, мяч в сетку и полетел. "Красные дьяволы" ответили по правилам - Рашфорд наносил удар головой после отличной передачи Янга, но в створ ворот не попал.

Одной из неожиданностей от Антонио Конте стала блуждающая позиция Темуе Бакайоко. Француз раз за разом оказывался в непосредственной близости к воротам Де Хеа, а его зону закрывал Фабрегас. Экс-игрок Монако на исходе пятнадцати минут игры множество раз угрожал воротам соперника, но результативным действием так и не отметился. Сеск, кстати, и в завершающей стадии появлялся - Де Хеа с трудом парировал сильнейший удар Азара, а добивание испанского полузащитника оказалось неточным.

Во второй половине тайма команды стали действовать несколько осторожней, что созданию опасных моментов не способствовало. Небольшим территориальным преимуществом все-таки владели "синие". Еще в первом тайме было заметно, что устал Неманья Матич. Сербу не хватало резкости. Впрочем, у опорного полузащитника такая манера игры, когда его уверенность можно спутать с усталость, но, кажется, это был не тот случай. На перерыв команды ушли без голов.

В стартовые минуты второго тайма Эден Азар сразу же "посадил" на карточки Андера Эрреру и Фила Джонса, а спустя несколько минут в касание пробивал из пределов штрафной площади — Де Хеа спас команду. А вот на 55-ой минуте уже и страж ворот Манчестер Юнайтед был бессилен. После подачи Сезара Аспиликуэты, Альваро Мората ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот. Где были центральные защитники "красных дьяволов"? Непонятно. Втроем они не уследили за одним нападающим.

"Особенный" сразу же использовал все свои козыри. На поле появились человек-суперсаб и человек-план"Б". Мартиаль сменил Мхитаряна, который провел очередной непримечательный матч, а Феллаини занял место Джонса. Конте долго не думал и вместо Дзаппакосты выпустил Рюдигера, тем самым, отправив Аспиликуэту на фланг и увеличив средний рост своих центральных защитников. Феллаини, между прочим, в игру вошел не сразу. Кучерявый бельгиец чуть не "привез" два раза неприятности своей команде, но все обошлось. Спишем это на отсутствие тонуса.

"Пенсионеры" отодвинулись к своим воротам и рассчитывали на разящие контрвыпады. Манкунианцы же пытались организовать финальный штурм — что-то похожее все-таки получилось. Гости "грузили" мяч в штрафную, рассчитывая на антропометрию Феллаини и Лукаку. Маруан в одном из таких моментов смог на грудь принять мяч и пробить — Тибо Куртуа выручил свою команду. В уже компенсированное время Мората мог снять все вопросы, но перемудрил, выходя на свидание с Де Хеа. Могли хозяева сразу же поплатиться, но удар Рашфорда со штрафного пришелся чуть выше перекладины.

Как итог, Челси добыл минимальную победу и подтянулся к Манчестер Юнайтед и Тоттенхэму в турнирной таблице. В следующем туре "синие" погостят у Вест Бромвича, а манкунианцы примут Ньюкасл Рафы Бенитеса.

Андросян Артем, Football.ua

— Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Мората, 55

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл — Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Алонсо — Фабрегас (Дринкуотер, 79), Азар (Виллиан, 87) — Мората.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс (Феллаини, 63), Байи, Смоллинг — Валенсия, Матич, Эррера, Янг (Лингард, 78) — Мхитарян (Мартиаль, 62), Рашфорд, Лукаку

Предупреждения: Бакайоко — Джонс, Феллаини, Эррера