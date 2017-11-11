Англия

Канониры будут готовы расстаться с хавбеком Месутом Озилом зимой, если получат требуемую сумму.

По окончании сезона контракт Месута с "канонирами" подойдет к концу. В данный момент стороны далеки от переговоров по его продлению, потому все идет к тому, что уже летом Озил покинет Арсенал в качестве свободного агента.

Однако возможен и вариант, при котором немецкий полузащитник уйдет из лондонского клуба уже ближайшей зимой.

Сообщается, что Арсенал назвал цену, за которую готов отпустить футболиста. "Канониры" продадут Озила тому, кто согласится заплатить 30 млн фунтов.

По слухам, главным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед, который может попытаться приобрести Месута в январе.