Англия

Эвертон не оставляет надежд заполучить главного тренера Уотфорда Марку Силву.

Эвертон предложил Уотфорду компенсацию в размере 10 миллион фунтов, чтобы те освободили от контрактных обязательств менеджера Марку Силва, сообщает Telegraph.

Тем не менее, руководство "шершней" отклонило предложение и в очередной раз заявило, что они не собираются расставаться с португальским тренером ни за какие деньги.

В Эвертоне считают, что Силва был бы заинтересован в работе на Гудисон Парк и готовы платить ему 3,5 миллиона фунтов за сезон, но Уотфорд подаст жалобу, если мерсисайдский клуб не прекратит попытки переманить их менеджера.

Силва возглавил Уотфорд прошедшим летом и после 11-ти туров команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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