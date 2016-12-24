Франция

Полузащитник Вольфсбурга и сборной Германии Юлиан Дракслер согласовал с французским ПСЖ долгосрочное трудовое соглашение.

Напомним, что 23-летний атакующий хавбек присоединился к Волкам летом 2015 года, в составе которых он провел во всех турнирах 45 матчей (8 голов, 10 ассистов).

Как сообщает официальный сайт Вольфсбурга, Дракслер согласовал с ПСЖ 4-летний контракт, который он подпишет в случае успешного прохождения медобследования.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что приобретение полузащитника сборной Германии обойдется парижанам в 45-49 млн евро.

В текущем сезоне Дракслер отыграл за Вольфсбург во всех турнирах 14 поединков, отметившись 2 ассистами.