Франция

Похоже, что в самое ближайшее время полузащитник Вольфсбурга Юлиан Дракслер пополнит ряды ПСЖ.

Несколько дней назад сообщалось, что ПСЖ крайне близок к подписанию Дракслера. Была информация, что в переходе заинтересован сам футболист.

Вчера авторитетное французское издание L'equipe писало, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется ПСЖ в 36 миллионов евро.

Как уверяет Sky Sports, официально о сделке будет объявлено уже сегодня. При этом, согласно источнику, за Дракслера парижане заплатят от 45 до 49 миллионов евро.

Ожидается, что немец подпишет с ПСЖ контракт до середины 2021 года.

В текущем сезоне Дракслер провел за Вольфсбург 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста.