Похоже, что в самое ближайшее время полузащитник Вольфсбурга Юлиан Дракслер пополнит ряды ПСЖ.
ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, METRO.CO.UK
23 декабря 2016, 13:28
Несколько дней назад сообщалось, что ПСЖ крайне близок к подписанию Дракслера. Была информация, что в переходе заинтересован сам футболист.
Вчера авторитетное французское издание L'equipe писало, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется ПСЖ в 36 миллионов евро.
Как уверяет Sky Sports, официально о сделке будет объявлено уже сегодня. При этом, согласно источнику, за Дракслера парижане заплатят от 45 до 49 миллионов евро.
Ожидается, что немец подпишет с ПСЖ контракт до середины 2021 года.
В текущем сезоне Дракслер провел за Вольфсбург 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста.