Франция

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка финала Кубка французской лиги между Монако и ПСЖ (1:4).

ПСЖ несколько неожиданно разгромил Монако, который сейчас возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. На точный удар Юлиана Дракслера монегаски ответили голом Томы Лемара, однако потом за парижан отличились Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани (дважды).

Посмотреть видеообзор матча вы можете в плеере ниже:

Монако - ПСЖ 1:4

Голы: Лемар, 27 — Дракслер, 4, Ди Мария, 44, Кавани, 54, 90

Монако: Субашич — Сидибе (Туре, 90+3), Глик, Жемерсон, Менди — Силва, Моутиньо, Бакайоко, Лемар (Кардона, 77) — Жермен (Дирар, 63), Мбаппе

ПСЖ: Трапп — Орье, Силва, Кимпембе, Курзава — Верратти (Матуиди, 81), Мотта (Лукас, 87), Рабьо — Ди Мария, Кавани, Дракслер (Пасторе, 55)

Предупреждения: Менди — Курзава, Трапп