Франция

Полузащитник Дижона Пьер Ле-Мелу со следующего сезона будет защищать цвета Ниццы.

Бронзовые призеры завершившегося розыгрыша Лиги 1 заключили контракт с одним из лидеров Дижона Пьером Ле-Мелу – сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент Ницца не разглашает никакие детали сделки, потому и сумма трансфера, и срок контракта пока неизвестны.

Ле-Мелу выступает за Дижон с 2015-го года, однако в прошлом сезоне полузащитник совершил серьезный прорыв в своей игре, став ключевым футболистом команды. В 32-х поединках чемпионата Франции Пьер записал на свой счет 7 голов и 3 результативных передачи.

В свое время Дижон подписал хавбека в качестве свободного агента.