Франция

Сразу три игрока ПСЖ не помогут своей команде в матче Лиги 1 против Анже.

Неймар, Анхель Ди Мария и Маркиньос не попали в заявку Пари Сен-Жермен на выездной матч 12-го тура французской Лиги 1 против Анже.

Неймар получил ушиб в матче группового этапа Лиги чемпионов против Андерлехта, поэтому главный тренер парижан Унаи Эмери не станет рисковать его здоровьем.

Кроме того в заявке ПСЖ не оказалось Анхеля Ди Марии и Маркиньоса, которым разрешили покинуть расположение клуба в связи с тем, что их партнеры должны родить в ближайшие дни.

Также из-за травмы колена вне заявки остается полузащитник Тиаго Мотта.

Le groupe parisien pour le déplacement à Angers demain ! 👊



⚽️ #SCOPSG



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/Lgj5VtEX78 — PSG Officiel (@PSG_inside) November 3, 2017

После 11-ти туров ПСЖ набрал 29 очков и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Монако на четыре очка.

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