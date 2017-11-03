Сразу три игрока ПСЖ не помогут своей команде в матче Лиги 1 против Анже.
Неймар, Getty Images
03 ноября 2017, 19:46
Неймар, Анхель Ди Мария и Маркиньос не попали в заявку Пари Сен-Жермен на выездной матч 12-го тура французской Лиги 1 против Анже.
Неймар получил ушиб в матче группового этапа Лиги чемпионов против Андерлехта, поэтому главный тренер парижан Унаи Эмери не станет рисковать его здоровьем.
Кроме того в заявке ПСЖ не оказалось Анхеля Ди Марии и Маркиньоса, которым разрешили покинуть расположение клуба в связи с тем, что их партнеры должны родить в ближайшие дни.
Также из-за травмы колена вне заявки остается полузащитник Тиаго Мотта.
После 11-ти туров ПСЖ набрал 29 очков и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Монако на четыре очка.
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