Франция

В матче 12-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде без проблем разобрался с Анже — 5:0.

Кавани и Мбаппе забили по два гола, psg.fr

Кавани и Мбаппе забили по два гола, psg.fr

Команда Унаи Эмери, которая не могла рассчитывать на Неймара и нескольких других игроков основы, оказалась впереди уже на пятой минуте игры, когда Килиан Мбаппе в касание переправил мяч в ворота после подачи Дани Алвеса.

Еще через девять минут Алвес отметился еще одной результативной передачей, выведя Дракслера один на один с вратарем — немец здорово перебросил мяч через вратаря и удвоил преимущество своей команды.

На 30-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил Эдинсон Кавани после передачи Мбаппе пяткой, а во втором тайме мощным ударом уругваец оформил дубль.

Окончательный счет в концовке встречи установил Килиан Мбаппе, обыграв вратаря и отправив мяч в ворота — 5:0.

После 12-ти туров ПСЖ набрал 32 очка и остается на первом месте в турнирной таблице, а Анже расположился на 13-й позиции с 13 очками.

Анже — ПСЖ 0:5

Голы: Мбаппе, 5, 84, Дракслер, 14, Кавани, 30, 60

Анже: Мишель — Манко, Павлович (Фульини, 50), Траоре, Тома, Сисс — Тэт (Кулибали, 81), Сантамария, Мангани — Экамби, Суну (Кривелли, 51)

ПСЖ: Ареола — Алвес (Менье, 64), Силва, Кимпембе, Курзава — Верратти, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо, 65) — Мбаппе, Кавани (Лукас, 73), Пасторе

Предупреждения: Суну — Мбаппе, Верратти, Кимпембе