Франция

Представляем видеообзор товарищеского матча между сборными Франции и Уэльса.

Уэльс не сумел пробиться на чемпионат мира 2018 года, а вот французы рассматривали этот спарринг именно, как шанс подготовиться к мундиалю.

Франция – Уэльс 2:0

Голы: Гризманн, 18, Жиру, 71.

Франция: Манданда — Жалле (Павар, 46), Умтити, Курзава, Косьельни — Толиссо (Нзонзи, 46), Матюиди — Коман (Марсьяль, 73), Гризманн (Фекир, 63), Жиру (Ляказетт, 73), Мбаппе (Товен, 84).

Уэльс: Хеннесси — Гантер, Честер, Уильямс, Тэйлор — Аллен, Рэмзи, Ледли (Ампаду, 64) — Кинг (Брукс, 64), Воукс (Лоуренс, 83), Дэвис (Вудберн, 63).

Предупреждение: Аллен.