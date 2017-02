Главный тренер Баварии Карло Анчелотти провел свой тысячный матч в тренерской карьере в поединке 22-го тура Бундеслиги с Гамбургом. Об этом сообщает твиттер Opta Franz.

Отметим, что 59 процентов своих матчей Анчелотти выиграл.

1000 — @MrAncelotti (@FCBayernEN) will be coaching his 1000th competitive game today (59% win ratio). Coach. #FCBHSV #Bundesliga pic.twitter.com/FKqSeBxkKX