Германия

Поединок 22-го тура Бундеслиги стал юбилейным для итальянского специалиста.

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти провел свой тысячный матч в тренерской карьере в поединке 22-го тура Бундеслиги с Гамбургом. Об этом сообщает твиттер Opta Franz.

Отметим, что 59 процентов своих матчей Анчелотти выиграл.

Отметим, что Бавария на домашней арене разгромила Гамбург со счетом 8:0.

Итальянский специалист работал в в Реджане, Парме, Ювентусе, Милане, Челси, ПСЖ, Реале и Баварии.

Он чемпион Италии (Милан, 2003/04), Англии (Челси, 2009/10) и Франции (ПСЖ, 2012/13). Выигрывал Лигу чемпионов — Милан (2002/03, 2006/07) и Реал (2013/14).