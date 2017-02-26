Германия

Валерьян Исмаэль больше не является главным тренером Вольфсбурга.

Исмаэль возглавил Вольфсбург поначалу на временной основе 17 октября прошлого года.

В пятницу Волки уступили дома Вердеру 1:2. Как сообщает официальный сайт клуба, это стало лишь последней каплей, но не единственной причиной в решении руководства отправить Валерьяна в отставку.

"Взвесив все факты и обстоятельства, мы пришли к выводу, что расставание [с тренером] будет правильным решением, которое поможет команде встать на верный путь", — заявил спортивный директор клуба Олаф Реббе.

"Мы руководствовались в первую очередь не результатом последнего матча против Бремена, но впечатлениями от игры и результатами, которые были добыты в последние недели и месяцы".

"Мы желаем поблагодарить Валерьяна Исмаэля за его готовность немедленно принять команду в октябре 2016 и за то, что он делал все, что было в его силах, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, несмотря на все старания, нам не удалось вернуть спортивные успехи".

Новый тренер должен быть представлен общественности в понедельник.