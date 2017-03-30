Германия

Голкипер Баварии Мануэль Нойер получил повреждение во время тренировочного занятия.

Как сообщает официальный Twitter Баварии, первый номер мюнхенцев травмировал ногу на тренировке и теперь пропустит ближайшие поединки своей команды.

Мануэль не сможет принять участие в матче против Аугсбурга, который состоится 1-го апреля, и против Хоффенхайма 4-го числа. Оба матча будут сыграны в рамках Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Нойер еще не пропускал поединки чемпионата Германии. На данный момент он принял участие во всех 25 состоявшихся матчах, в 13-ти из них сумев оставить свои ворота сухими.