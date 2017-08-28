Германия

Испанец намного точнее главной звезды сборной Аргентины.

Хавбек Реала Марко Асенсио демонстрирует отличную реализацию моментов в текущем сезоне. В воскресенье, 27-го августа, испанец забил 3-й мяч во всех турнирах. При этом Марко ударил по воротам всего шесть раз. Об этом сообщает Opta.

Полузащитник "галактикос" реализует 50% своих моментов. Например, нападающий Барселоны Лионель Месси также забил три мяча в этом сезона. Аргентинцу для этого понадобилось 30 ударов по воротам.

Ранее Асенсио прокомментировал свои красивые голы, забитые в ворота Барселоны.