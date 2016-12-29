Италия

Милан очень сильно желает оставить Джанлуиджи Доннарумму в своем клубе.

Corriere dello Sport информирует о том, что Мино Райола, агент Джиджи Доннаруммы, получил предложение Милана по новому контракту 17-летнего вратаря с клубом.

Россонери предлагают вратарю зарплату в пять миллионов евро/год, включая бонусы, и договор до лета 2022-го года.

Голкипер не имеет права подписывать долгосрочные контракты до тех пор, как ему не исполнится 18 лет (25-го февраля 2017-го). К этому времени Милан хочет закрыть все вопросы и оставить сделку лишь формальностью.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч. Шесть поединков кипер отстоял на ноль.