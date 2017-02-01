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Команда
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Приобретения
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Потери
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АТАЛАНТА
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в. Голлини (Астон Вилла, ар), з. Манчини (Перуджа, 0,8), з. Кальдара (Ювентус, ар), з. Хадебур (Гронинген), п. Фацци (Перуджа, 0,7), п. Кристанте (Бенфика, ар), н. Мунье (Болонья, ар), н. Черия (Спартак Т, вар)
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в. Спортьелло (Фиорентина, ар), в. Басси (са), з. Кальдара (Ювентус, 15), з. Стендардо (Пескара, са), з. Суагер (Бари, ар), з. Манчини (Перуджа, ар), п. Гальярдини (Интер, 2, ар), п. Фацци (Перуджа, ар), п. Кармона (са), н. Пинилья (Дженоа, ар), н. Монакелло (Тернана, ар)
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БОЛОНЬЯ
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п. Валенсия (Кортулуа), н. Петкович (Трапани, 1,3)
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в. Гомис (Торино, вар), з. Морлео (Бари, ар), з. Феррари (Верона, ар), н. Флоккари (СПАЛ, са), н. Аквафреска (Тернана, ар), н. Мунье (Аталанта, ар)
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ДЖЕНОА
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в. Рубиньо (Комо, са), з. Ландре (Ленс), п. Морозини (Брешия, 2,5), п. Бегетто (СПАЛ, 1,5), п. Хильемарк (Палермо, 0,3, ар), п. Катальди (Лацио, ар), п. Таарабт (Бенфика, ар), н. Палладино (Кротоне, 0,2), н. Пинилья (Аталанта, ар)
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з. Фиамоцци (Фрозиноне, ар), з. Ландре (Пиза, ар), з. Маркезе (Катанья, ар), з. Сиссоко (Анже, са), п. Ринкон (Ювентус, 8), н. Паволетти (Наполи, 18), н. Окампос (Милан, 0,5, ар), н. Гакпе (Кьево, ар)
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ИНТЕР
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з. Сенсбери (Чзянсу Сунин, ар), п. Гальярдини (Аталанта, 2, ар), н. Манай (Пескара, вар)
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з. Раноккья (Халл Сити, ар), з. Мианге (Кальяри, ар), п. Ньюкури (Удинезе, ар), п. Мело (Палмейрас, ар), п. Донкор (Чезена, ар), п. Бесса (Верона, 1,2), н. Йоветич (Севилья, ар), н. Манай (Пиза, ар)
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КАЛЬЯРИ
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в. Габриэль (Милан, ар), з. Крайнч (Сампдория, вар), з. Мианге (Интер, ар), н. Дейола (Специя, вар), Ибарбо (Панатинаикос, вар), п. Фараго (Новара, ар)
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в. Сторари (Милан, ар), з. Крайнч (Фрозиноне, ар), з. Биттанте (Эмполи, вар), п. Мунари (Парма, са), н. Аррас (Олбиа, ар), н. Джаннетти (Специя, ар)
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КРОТОНЕ
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п. Котник (Горица, ар), н. Акости (Латина, 0,6)
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п. Фацци (Перуджа, вар), п. Сальцано (Бари), п. Гнаоре (Наполи, вар), н. Палладино (Дженоа, 0,2)
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КЬЕВО
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н. Гакпе (Дженоа, ар)
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з. Коста (СПАЛ, ар), п. Париджини (Торино, вар), п. Яллоу (Трапани, ар), п. Бобб (Тернана, ар), н. Флоро Флорес (Бари, ар)
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ЛАЦИО
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п. Минала (Бари, вар)
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з. Винисиус (АЕК, ар), з. Прце (Брешия, ар), з. Ляйтнер (Аугсбург, 2), п. Катальди (Дженоа, ар), п. Минала (Салернитана, ар), п. Моррисон (КПР, ар), н. Кишна (Лилль, ар)
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МИЛАН
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в. Сторари (Кальяри, ар), н. Деулофеу (Эвертон, 0,5, ар), н. Окампос (Дженоа, 0,5, ар)
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в. Габриэль (Кальяри, ар), з. Эли (Алавес, ар), н. Луис Адриано (Спартак М, са), н. Ньянг (Уотфорд, ар)
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НАПОЛИ
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п. Майелло (Эмполи, вар), п. Гнаоре (Наполи, вар), н. Паволетти (Дженоа, 18), н. Леандриньо (Понте Прета, 0,6)
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в. Контини (Таранто, ар), з. Ласицки (Карпи, ар), п. Гнаоре (Перуджа, ар), п. Майелло (Фрозиноне, ар), н. Габбьядини (Саутгемптон, 17), н. Эль Каддури (Эмполи 1,2), н. Р.Инсинье (Латина, ар)
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ПАЛЕРМО
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з. Шунич (Штутгарт, ар), н. Силва (Сундсвалл, 0,8)
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в. Аластра (Беневенто, ар), п. Квайсон (Майнц, 2,5), п. Хтльемарк (Дженоа, 0,3, ар), п. Буй (Ювентус, вар), н. Бентивенья (Асколи, ар)
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ПЕСКАРА
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з. Бово (Торино, ар), з. Стендардо (Аталанта, са), п. Кубас (Боку Хуниорс, ар), п. Кастанос (Ювентус, ар), п. Верре (Сампдория, ар), п. Мунтари (са), н. Джилардино (Эмполи, ар), н. Черри (Ювентус, ар)
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в. Пильячелли (Трапани, ар), з. Жупарич (Риека, ар), п. Верре (Сампдория, 4), п. Петтинари (Тернана, ар), п. Аквилани (Сассуоло, ар), н. Манай (Интер, вар)
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РОМА
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з. Эмерсон (Сантос, 2), п. Гренье (Лион, ар), п. Пишителла (Катанья, вар), п. Мачин (Трапани, вар)
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з. Сек (Карпи, ар), п. Пишителла (Прато, ар), п. Мачин (Лугано, ар), н. Фальке (Торино, 5), н. Итурбе (Торино, ар),
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САМПДОРИЯ
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з. Бережински (Легия, 2), з. Шимич (Хайдук,1), п. Верре (Пескара, 4), п. Джуричич (Бенфика, 3),
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з. Перейра (Бенфика, 6), з. Крайнч (Кальяри, ар), п. Верре (Пескара, ар) п. Эрамо (Беневенто, са), н. Кассано (са)
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САССУОЛО
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п. Аквилани (Пескара, ар), п. Брох (Порденоне, вар), н. Скаммака (ПСВ)
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п. Брох (Судтироль, ар), п. Терранова (Фрозиноне, ар)
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ТОРИНО
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в. Гомис (Кальяри, вар), з. Карлао (АПОЭЛ, 0,5), з. Милинкович-Савич (Лехия), п. Париджини (Кьево, ар), п. Ремакль (Стандарт), н. Фальке (Рома, 5), н. Итурбе (Рома, ар), н. Эдера (Венеция, вар)
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в. Гомис (Салернитана, ар), з. Бово (Пескара, ар), п. Вивес (Про Верчелли, ар), п. Париджини (Бари, ар), п. Араму (Про Верчелли, ар), н. Эдера (Парма, ар)
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УДИНЕЗЕ
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п. Ньюкури (Интер, ар), н. Лазанья (Карпи, 4,5), н. Агирре (Лугано, вар)
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з. Ваг (Лестер, ар), з. Армеро (Байя, са), п. Коне (Малага, ар), н. Пеньярада (Малага, ар), н. Лазанья (Карпи, ар), н. Агирре (Насьонал, ар)
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ФИОРЕНТИНА
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в. Спортьелло (Аталанта, ар), з. Жилберто (Латина, вар), п. Сапонара (Эмполи, 1,5, ар),
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в. Леццерини (Авеллино, ар), з. Жилберто (Васко да Гама, ар), п. Дикс (Витесс, ар), н. Сарате (Уотфорд, 2,75)
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ЭМПОЛИ
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з. Биттанте (Кальяри, вар), п. Заяц (Олимпия), н. Эль Каддури (Наполи, 1,2), н. Якупович (Миддлсбро), н. Тиам (Ювентус, ар)
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з. Биттанте (Салернитана, ар), п. Сапонара (Фиорентина, 1,5, ар), п. Майелло (Наполи, вар), н. Джилардино (Пескара, ар), н. Чантурия (Ольяненсе, ар)
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ЮВЕНТУС
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в. Бриньоли (Леганес, вар), з. Кальдара (Аталанта, 15), з. Орсолини (Асколи, 6), з. Романья (Новара, вар), п. Ринкон (Дженоа, 8), п. Буй (Палермо, вап), н. Черри (СПАЛ, вар), н. Дзадза (Вест Хэм, вар), н. Тиам (ПАОК, вар)
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з. Кальдара (Аталанта, ар), з. Эвра (Марсель, са), з. Орсолини (Асколи, ар), з. Романья (Брешия, ар), п. Кастанос (Перуджа, ар), п. Буй (Зволле, ар), н. Дзадза (Валенсия, 2, ар), н. Тиам (Эмполи, ар), н. Черри (Пескара, ар)