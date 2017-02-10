Италия

Центральный защитник Милана Алессио Романьоли получил небольшое повреждение и выбыл на неопределенный срок.

По сообщениям официального сайт Милана, Алессио Романьоли получил травму правого бедра.

"Милан заявляет, что Романьоли сегодня прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него травму правого бедра", — говорится в заявлении россо-нери.

Романьоли, который в текущем сезоне является основополагающим футболистом команды, пропустит грядущую встречу с Лацио, которая запланирована на понедельник.

Точные сроки возвращения футболиста на поле пока остаются неизвестными.

В связи с данной потерей, тренерский штаб теперь вынужден будет обратиться к услугам Примаверы в лице Рауля Зуккетти и Матео Габбиа.

В текущем сезоне Романьоли провел за свою команду в Серии А 20 поединков.