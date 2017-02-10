Центральный защитник Милана Алессио Романьоли получил небольшое повреждение и выбыл на неопределенный срок.
АЛЕССИО РОМАНЬОЛИ, GETTY IMAGES
10 февраля 2017, 17:15
По сообщениям официального сайт Милана, Алессио Романьоли получил травму правого бедра.
"Милан заявляет, что Романьоли сегодня прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него травму правого бедра", — говорится в заявлении россо-нери.
Романьоли, который в текущем сезоне является основополагающим футболистом команды, пропустит грядущую встречу с Лацио, которая запланирована на понедельник.
Точные сроки возвращения футболиста на поле пока остаются неизвестными.
В связи с данной потерей, тренерский штаб теперь вынужден будет обратиться к услугам Примаверы в лице Рауля Зуккетти и Матео Габбиа.
В текущем сезоне Романьоли провел за свою команду в Серии А 20 поединков.