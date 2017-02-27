Италия

Нынешний наставник Интера Стефано Пьоли рискует лишиться работы в случае непопадания команды в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

Пьоли возглавил Интер в ноябре прошлого года. На этом посту он сменил Франка де Бура, который ранее был уволен из клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.

Пьоли принял Интер, когда он занимал 9-е место в турнирной таблице Серии А. Наставнику удалось улучшить результаты команды и сейчас Интер с 48-ю баллами занимает 6-е место.

При этом Лацио и Аталанта находятся на расстоянии всего одной победы, а третье Наполи опережает нерадзурри на 6 баллов.

Как информирует издание La Repubblica, в случае непопадания Интера в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, Пьоли наверняка будет отправлен в отставку.

В Италии в самый престижный европейский турнир первые две команды выходят напрямую, а третий коллектив получает право побороться за место в группе в квалификационных матчах.