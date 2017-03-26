Италия

Для завершения сделки по приобретению Милана в Люксембурге была создана компания Rossoneri Sport Investment Lux.

Изначально Сильвио Берлускони договорился о продаже ФК Милан консорциуму китайских инвесторов Sino-Europe Sports. Клуб оценили в 780 млн евро (в том числе – 220 млн долга).

Изначально планировалось, что клуб полностью перейдет в руки новым владельцам в декабре 2016 года, позже дату перенесли на март 2017.

Однако некоторые из инвесторов покинули проект Sino-Europe Sports, что привело к очередному переносу срока. Сообщалось, что завершение сделки осложняется также и особенностями китайского законодательства.

По информации Reuters, в Люксембурге была создана компания Rossoneri Sport Investment Lux, которая заменит в сделке Sino-Europe Sports. Она контролируется Ли Йонгхонгом, который, по некоторым данным, остался единственным крупным членом консорциума, желающим приобрести Милан.

Ожидается, что теперь сделка по продаже Милана будет завершена 14 апреля.