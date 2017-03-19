Нидерланды. Новость
Джастин Клюйверт помог Аяксу избежать поражения в матче Эредивизие.
Клюйверт пошел по стопам отца, Getty Images
19 марта 2017, 18:22
Джастин Клюйверт открыл счет своим голам в профессиональной карьере. Сын легендарного футболиста Патрика Клюйверта спас Аякс от поражения в гостевом матче чемпионата Нидерландов с Эксельсиором.
При счете 1:0 в пользу Эксельсиора Клюйверт-младший замкнул прострел с левого фланга и тем самым установил окончательный счет — 1:1.
Стоит отметить, что 17-летний Джастин Клюйверт сыграл уже 11 матчей за взрослую команду Аякса.