Россия

Экс-нападающий харьковского Металлиста Марко Девич стал свободным агентом.

Напомним, что накануне казанский клуб исключил 33-летнего форварда из своей заявки на текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт Рубина, Девич покинул клуб, поскольку 31 декабря 2016 года срок его контракта подошел к концу.

Стоит отметить, что бывший нападающий сборной Украины защищал цвета российского клуба с февраля 2014 года. А с января по июнь 2015 года он на правах аренды выступал за катарский Аль-Райан.

Всего, на счету Девича в футболке Рубины 49 матчей, в которых он отметился 14 голами.