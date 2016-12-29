Испания

Полузащитник Реала Иско не спешит продлевать действующее соглашение со своим нынешним клубом.

В конце ноября стало известно, что Реал вступил в переговоры с Иско относительно продления действующего соглашения, которое рассчитано до середины 2018 года.

Тем не менее, как сообщает AS, Иско принял решение повременить с пролонгацией договора до конца текущего сезона.

Полузащитник объяснил это тем, что хочет получить гарантии, что он будет располагать в Мадриде регулярным игровым временем.

При этом, в вопросе заработной платы футболиста проблем никаких нет.

В текущем сезоне Иско провел за Реал 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.