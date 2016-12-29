Полузащитник Реала Иско не спешит продлевать действующее соглашение со своим нынешним клубом.
Иско, getty images
29 декабря 2016, 15:58
В конце ноября стало известно, что Реал вступил в переговоры с Иско относительно продления действующего соглашения, которое рассчитано до середины 2018 года.
Тем не менее, как сообщает AS, Иско принял решение повременить с пролонгацией договора до конца текущего сезона.
Полузащитник объяснил это тем, что хочет получить гарантии, что он будет располагать в Мадриде регулярным игровым временем.
При этом, в вопросе заработной платы футболиста проблем никаких нет.
В текущем сезоне Иско провел за Реал 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.