Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес может получить дополнительную дисквалификацию за свое поведение.

Во вчерашнем полуфинале Кубка Короля против Атлетико (1:1) Суарес получил удаление в конце матча за вероятный фол против Коке.

После матча уругваец высказал журналистам всё, что думает о работе арбитра матча Хиля Мансано.

Комитет арбитров Испании выразил недовольство таким поведением Суареса и может вскоре впаять игроку дополнительные 2 или 3 матча дисквалификации, кроме уже имеющегося одного.

Напомним, эта красная карточка не позволит Суаресу сыграть в финале Кубка Короля в конце мая.

Тем не менее, в Барселоне собираются обжаловать удаление Суареса, который в текущем сезоне уже забил 22 гола.