Испания

Крайний защитник Осасуны Тано Боннин получил страшную травму в недавней встрече с мадридским Реалом.

Напомним, что сегодня Осасуна принимала на своем поле мадридский Реал. Сама игра для Памплонцев ознаменовалась не только печальным результатом на табло (1:3), но и страшной травмой крайнего бека команды Тано Боннина.

На 12-й минуте поединка, Иско, пытаясь отобрать мяч у Боннина, пошел в жесткий стык с игроком соперника, как итог — 26-летний доминиканец моментально упал на газон, стараясь как можно быстрее позвать медиков для оказания помощи.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, через некоторое время после завершения поединка, диагноз был подтвержден — у Боннина диагностирован перелом большой и малоберцовой кости. Точные сроки восстановления игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Боннин провел за Осасуну 11 матчей в Примере.