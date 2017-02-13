Стал известен срок соглашения молодого украинского полузащитника Алексея Хахлева с Алавесом.
Алексей Хахлев, Facebook.com
13 февраля 2017, 15:59
Напомни, что 18-летний хавбек перебрался в Испанию на правах свободного агента в начале февраля.
Сам Хахлев в интервью изданию Sport Arena рассказал о деталях сотрудничества с Алавесом:
"Соглашение рассчитано на 3,5 года. Было озвучено, что есть перспектива играть в первой команде, но я понимаю, что не каждый футболист, даже с испанским паспортом, выходит в Примере в 18 лет".
Напомним, что Хахлев является воспитанником академии киевского Динамо, которую покинул минувшим летом.