Испания

Стал известен срок соглашения молодого украинского полузащитника Алексея Хахлева с Алавесом.

Напомни, что 18-летний хавбек перебрался в Испанию на правах свободного агента в начале февраля.

Сам Хахлев в интервью изданию Sport Arena рассказал о деталях сотрудничества с Алавесом:

"Соглашение рассчитано на 3,5 года. Было озвучено, что есть перспектива играть в первой команде, но я понимаю, что не каждый футболист, даже с испанским паспортом, выходит в Примере в 18 лет".

Напомним, что Хахлев является воспитанником академии киевского Динамо, которую покинул минувшим летом.