Подопечные Зинедина Зидана, проигрывая по ходу матча у Вильярреала со счетом 0:2, смогли вернуться в игру и вырвали победу (3:2).
twitter.com/realmadrid
26 февраля 2017, 23:44
Вильярреал — Реал 2:3
Голы: Тригерос, 50, Бакамбу, 56 — Бэйл, 64, Роналду, 74 (с пенальти), Мората, 83
Вильярреал: Асенхо (Андрес Фернандес, 35) — Гаспар, Руис, Коста — Сориано, Дос Сантос — Кастильехо, Тригерос (Эрнандес, 75), Адриан (Черышев, 57) — Бакамбу
Реал: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос — Бэйл (Лукас Васкес, 89), Бензема (Мората, 77), Роналду
Предупреждения: Сориано, Гаспар, Альвар (не на поле), Сольдадо (не на поле) — Пепе