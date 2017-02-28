Испания

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес приговорен к 31 дню общественных работ за драку с подругой.

3 февраля бурным скандалом завершился полугодовой роман защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса с его подругой Амелией Лоренте. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, после чего оба участника конфликта предстал перед судом.

Несмотря на то, что прокурор требовал для 21-летнего футболиста 7-месячного тюремного заключения, суд постановил приговорить Лукаса к 31 дню общественных работ. Такое же наказание получила и его экс-подруга, которая также оштрафована на 180 евро за то, что напоследок попортила машину парня.

В нынешнем сезоне француз провел в составе Матрасников 8 поединков.