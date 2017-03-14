Голкипер Челси Тибо Куртуа заявил, что он сосредоточен на выступлениях за нынешнюю команду и не думает об уходе.
Тибо Куртуа, getty images
14 марта 2017, 09:58
В зимнее трансферное окно в прессе ходило много слухов о возможном переходе Тибо Куртуа в мадридский Реал.
В конце 2016 года даже появилась информация, что бельгийский голкипер очень надеется оказаться в стане Сливочных будущим летом.
Тем не менее, на вопрос журналиста о том, когда же Тибо приедет в Мадрид, был получен следующий ответ:
"Я не собираюсь в Реал. Сейчас я наслаждаюсь успехами Челси и сосредоточен на игре за эту команду", — сказал Куртуа в интервью Onda Cero.
В текущем сезоне Куртуа провел за Челси 27 матчей в АПЛ, 13 из которых отстоял на ноль.