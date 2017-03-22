Испания

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобретения защитника Барселоны Хорди Альбы.

Как сообщает Manchester Evening News, Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с защитником каталонцев и сборной Испании Хорди Альбой. Футболист изьявил желание играть на Олд Траффорде по окончании текущего сезона.

При этом отмечается, что Альба примет окончательное решение по трансферу после тренерской перестановки в Барселоне.

В текущем сезоне Альба сыграл во всех турнирах 29 матчей, забил один гол, отдал 3 голевые передачи.