Арсенал не делал запросов по полузащитнику Барселоны Арде Турану, заявил агент игрока Ахмет Булут.
Арда Туран, Getty Images
25 марта 2017, 13:45
Ранее сообщалось, что этим летом Арсенал будет готов предложить Барселоне за Турана 29 млн. евро.
"На данный момент у нас нет никаких предложений, нам не о чем говорить", — сказал Булут.
"Никто из Арсенала со мной не связывался. Как я уже говорил, Арда счастлив в Барселоне и его контракт рассчитан еще на три года".
В текущем сезоне Туран провел за Барселону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.