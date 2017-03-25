Испания

Арсенал не делал запросов по полузащитнику Барселоны Арде Турану, заявил агент игрока Ахмет Булут.

Ранее сообщалось, что этим летом Арсенал будет готов предложить Барселоне за Турана 29 млн. евро.

"На данный момент у нас нет никаких предложений, нам не о чем говорить", — сказал Булут.

"Никто из Арсенала со мной не связывался. Как я уже говорил, Арда счастлив в Барселоне и его контракт рассчитан еще на три года".

В текущем сезоне Туран провел за Барселону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.