Англия

Полузащитник Барселоны Арда Туран может перейти в лондонский Арсенал летом.

Арсенал рассматривает возможность покупки полузащитника Барселоны Арды Турана за 29 миллионов евро.

Наставник Арсенала Арсен Венгер готовится к летнему трансферному окну и возможному уходу лидеров команды. В частности, большая вероятность того, что клуб покинут Месут Озил и Алексис Санчес.

Арда Туран будет призван заменить Месута Озила, который не хочет продлевать контракт с клубом. В свою очередь, положение Турана в Барселоне также не устраивает игрока, который хотел бы попробовать свои силы в другом клубе.

Стоит отметить, что в последний месяц Арда Туран испытывает проблемы с лишним весом.