Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не уверен в том, что он останется у руля клуба в следующем сезоне.
Зинедин Зидан, Getty Images
07 апреля 2017, 20:31
Зидан заменил Рафу Бенитеса на должности главного тренера Сливочных в январе 2016 года, а уже спустя пять месяцев выиграл Лигу чемпионов.
На данный момент его подопечные возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, а также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Тем не менее, несмотря на успех, Зидан не уверен, что он будет тренировать на Сантьяго Бернабеу в следующем сезоне.
"Мой контракт рассчитан еще на один год. Но я не уверен, поэтому пока ничего не готовлю к следующему сезону. Я думаю лишь о текущей кампании", — отметил Зидан.
"Я знаю, насколько это большой клуб. Знаю все достоинства и недостатки того, чтобы быть тренером мадридского Реала. Так что я готов ко всему".