Испания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не уверен в том, что он останется у руля клуба в следующем сезоне.

Зидан заменил Рафу Бенитеса на должности главного тренера Сливочных в январе 2016 года, а уже спустя пять месяцев выиграл Лигу чемпионов.

На данный момент его подопечные возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, а также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Тем не менее, несмотря на успех, Зидан не уверен, что он будет тренировать на Сантьяго Бернабеу в следующем сезоне.

"Мой контракт рассчитан еще на один год. Но я не уверен, поэтому пока ничего не готовлю к следующему сезону. Я думаю лишь о текущей кампании", — отметил Зидан.

"Я знаю, насколько это большой клуб. Знаю все достоинства и недостатки того, чтобы быть тренером мадридского Реала. Так что я готов ко всему".