Испания

Аргентинский футболист еще не продлил контракт с каталонцами.

Член трансферной комиссии Барселоны Ариедо Брайда в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о будущем звезды "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Месси не уйдет из Барселоны. Лео – уникальный футболист. В футболе все возможно, но Месси – большой профессионал. Барселона — у него в сердце", - заявил Брайда.

В последнее время слухи активно сватают Лионеля Месси в Манчестер Сити, который, якобы, готов выплатить клаусулу выкупа в контракте игрока размером в 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что об уходе из Барселоны задумался и ее нынешний капитан – Андрес Иньеста.