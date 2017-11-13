Испания

Защитник Реала Дани Карвахаль сможет помочь своей команде в дерби против Атлетико.

Дани Карвахаль полностью выздоровел после перикардита – вирусной инфекции, поражающей внутреннюю мембрану сердца – и готов играть.

Как сообщает As, Карвахаль, не игравший с сентября, будет включен Зинедином Зиданом в заявку на матч чемпионата Испании против Атлетико на Ванда Метрополитано.

Свой первый матч Реал на новом стадионе Атлетико сыграет в субботу, 18 ноября, в 21:45. Обе команды набрали по 23 очка и отстают от Барселоны на восемь пунктов. При этом Реал, занимающий третье место, опережает земляков по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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