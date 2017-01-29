Украина

Александрия определилась с расписанием контрольных матчей на своем втором зимнем учебно-тренировочном сборе.

Напомним, что этот сбор, который продлится с 2 по 16 февраля, подопечные Владимира Шарана проведут в турецком Белеке.

Как сообщил в интервью официальному клубному сайту наставник александрийцев, на втором турецком сборе его команда сыграет 5 контрольных матчей, расписание которых представлено ниже.

6 февраля — Марибор (Словения)

8 февраля — Астана (Казахстан)

10 февраля — Богемиас-1905 (Чехия)

14 февраля — Самтредиа (Грузия)

15 февраля — Спартак (Латвия)

Стоит отметить, что на своем первом турецком сборе Александрия провела 4 спарринга, в которых одержала 3 победы.