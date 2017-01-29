Александрия определилась с расписанием контрольных матчей на своем втором зимнем учебно-тренировочном сборе.
Александрия, Фото Богдана Зайца, Football.ua
29 января 2017, 00:47
Напомним, что этот сбор, который продлится с 2 по 16 февраля, подопечные Владимира Шарана проведут в турецком Белеке.
Как сообщил в интервью официальному клубному сайту наставник александрийцев, на втором турецком сборе его команда сыграет 5 контрольных матчей, расписание которых представлено ниже.
6 февраля — Марибор (Словения)
8 февраля — Астана (Казахстан)
10 февраля — Богемиас-1905 (Чехия)
14 февраля — Самтредиа (Грузия)
15 февраля — Спартак (Латвия)
Стоит отметить, что на своем первом турецком сборе Александрия провела 4 спарринга, в которых одержала 3 победы.