Украина

Тренер Зари Юрий Коваль прокомментировал поражение команды в спарринге против болгарского Лудогорца (0:2).

Вчера луганская команда провела первый контрольный матч на сборах в Турции и уступила участнику ЛЧ и ЛЕ болгарскому Лудогорцу

"У нас произошли кадровые изменения, потому мы хотели посмотреть, что из себя представляют новые люди, насколько они вписываются в нашу модель, каков их кадровый потенциал", — начал тренер Зари Юрий Коваль.

"Лудогорец раньше стартует в официальных матчах, плюс к тому, это очень хорошая команда, поэтому сразу видны наши все проблемы и недостатки", — сказал ассистент Юрия Вернидуба в интервью каналу Футбол 1.