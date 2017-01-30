Подопечные Леонида Кучука не смогли одолеть оппонента из Болгарии (1:1).
Сталь - Ботев, ФК Сталь
30 января 2017, 19:13
Сталь — Ботев 1:1
Голы: Дебелко, 48 — Вутов, 15
Сталь: Бандура (Панькив, 46), Ищенко (Кравченко, 46), Шабанов, Пашаев (Воронин, 46), Павлюк (Леандро, 46), Карасюк, Довгий (Э.Малакян, 46), Васин (Деул, 58), Задерака (Г.Малакян, 46), Комвалиус (Климчук, 46, Месхи, 79), Карикари (Дебелко, 46)
Ботев: Чворович, Панов, Стоянов (Димитров, 46), Терзиев, Златков (Марин, 46), Серкан (Меледже, 11, Чалыков, 84), Неделев, Апостолов (Балтанов, 76), Коссоко (Кирев, 88), Тютюков (Георгиев, 46), Вутов
Предупреждения: Довгий, Климчук, Кравченко – Меледже
На 52-й минуте Неделев не реализовал пенальти (вратарь)