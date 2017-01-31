Украина

Между матчами в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup Горняки проведут еще один спарринг.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, 1 февраля Шахтер сразится с португальской командой Портимоненсе. Начало матча — в 17:30 по киевскому времени.

Портимоненсе выступает во втором по силе дивизионе Португалии.

После сыгранных 24-х туров Портимоненсе с 56-ю очками располагается на 1-м месте в турнирной таблице Сегунды.

Напомним, что уже сегодня оранжево-черные стартуют в товарищеском матче Atlantic Cup. Первым соперником подопечных Фонсеки станет чешский Яблонец.