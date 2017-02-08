Камянская Сталь одолела сербский Вождовац (2:0) на сборах в Турции.
фк сталь
08 февраля 2017, 19:27
Сталь — Вождовац 2:0
Голы: Шабанов, 11, Деул, 57
Сталь: Панькив (Бандура, 46), Воронин (Леандро, 46), Шабанов (Ульянов, 70), Ищенко (Кравченко, 46), Пашаев (Климчук, 46), Стаменкович (Довгий, 46), Каленчук (Кузык, 46, Карикари, 74), Г. Малакян (Карасюк, 34), Э.Малакян (Деул, 46), Задерака (Комвалиус, 46), Васин (Довгий, 46)
Следующие контрольные поединки команда из Камянского сыграет 13-го февраля. На 10:00 запланирован матч против казахстанского Актобе, на 16:30 в соперниках будет узбекский Пахтакор.