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Обо всех ультиматумах, рисках и санкциях — в одном тексте

Football.ua провел расследование на тему того, как Карпаты первыми в истории украинских клубов пошли в суд общей юрисдикции в обход ФФУ, и тем самым поставили под угрозу всю систему правосудия Федерации, нарушив регламентные нормы ФИФА. Масштабы проблемы, последствия для клуба и возможные санкции к ФФУ – в нашем эксклюзивном материале.

Пока об этом деле было известно лишь поверхностно. Однако, когда мы начали расследование, оказалось, что масштабы проблемы в рамках всего украинского футбола – гигантские. Оцените их сами: ФФУ обязало Карпаты закрыть дело в суде общей юрисдикции, иначе клуб может быть лишен профессионального статуса, футболист Владимир Гудыма вчера отправился в Швейцарию и сообщил о нарушении Карпат – вместе со своим юристом они требуют от УЕФА и ФИФА санкций по отношению уже к ФФУ, и последствия могут быть непредсказуемыми для всего украинского футбола (и клубов, и сборных). Мы имеем дело с прецедентом невероятной величины, и подобное случилось в нашем футболе впервые за всю его историю. Football.ua собрал комментарии и получил реакцию всех сторон конфликта: ФФУ, Карпат, представителя футболиста, а также обратился за помощью независимого футбольного юриста, который пролил свет на многие детали этого дела. Обо всех ультиматумах, рисках и санкциях – в одном тексте.

В МАТЕРИАЛЕ:

Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ: "У Карпат есть время до 14 марта".

Андрей Руденко, представитель Владимира Гудымы: "На Федерацію зараз взагалі наплювали, загнавши її в такий юридичний кут, з якого вихід є один: або Федерація – більше не Федерація, або Карпати позбавляють професійного статусу".

Независимый футбольный юрист Илья Скоропашкин: "Скорее всего, Карпаты просто решили проверить, что последует за нарушением норм ФИФА. Но это не сложно предугадать: в этом сезоне Карпатам, конечно, дадут доиграть чемпионат, а на следующий просто не выдадут аттестат…".

Юрий Дячук-Ставицкий, генеральный директор Карпат: "Звісно, ми були змушені відстоювати свою честь та здоровий глузд у футбольних інстанціях, але там регулярно ухвалювали рішення не на нашу користь…".

Кто замешан:

1. ФК Карпаты

2. Экс-футболист Карпат Владимир Гудыма, его представитель Андрей Руденко

3. Игорь Дедышин, в прошлом – генеральный директор Карпат

3. Франковский районный суд города Львова

3. Федерация футбола Украины

4. УЕФА

5. ФИФА

Хронология событий

1. В начале 2014 года Карпаты выходят из отпуска, и, по словам на тот момент еще игрока клуба Владимира Гудымы, руководители Карпат заявляют пятерым футболистам на контрактах, чтобы те искали себе новое место работы. В числе пострадавших – Андрей Ткачук (нынешней игрок Ворсклы), Степан Гирский и сам Владимир Гудыма.

"Щойно відновився чемпіонат, нам виділили адміністратора, дали сітку м’ячів, і ми самі тренувалися на штучному полі нестандартного розміру біля стадіону Україна. Всього нас було п’ятеро… Про жодне забезпечення медициною, не кажучи вже про зарплатню, взагалі не йшлося", – заявил Гудыма.

2. Гудыма спустя некоторое время обращается в Палату по разрешению споров ФФУ, ведь, по его словам, у Карпат был долг перед ним по зарплате, но при этом клуб не хотел ни выплачивать деньги, ни бесплатно разрывать с ним контракт (требуя компенсацию от футболиста), и, к тому же, не давал возможность тренироваться с командой. Решение Палаты – 20 дней для мирного урегулирования вопроса между игроком и клубом.

3. Вместо мирного заключения все заканчивается вот чем: стороны не просто ни о чем не договорились – Гудыма пишет заявление в полицию и прокуратуру на Игоря Дедышина – по словам игрока, тогда еще генеральный директор Карпат ударил его и выгнал из кабинета после того, как Владимир отказался писать официальные документы об отсутствии долгов клуба перед ним. Игорь Дедышин в ответ заявляет: "Ни чего другого не остается, кроме как подать в суд на Гудыму за клевету", и добавляет: "Володя так и не научился ценить человеческую порядочность, не научился благодарности и уважения к тем, кто откровенно говоря, сначала "вытирал ему задницу", а затем поставил его на ноги".

Параллельно должно состояться второе заседание Палаты по разрешению споров.

4. Палата по разрешению споров частично удовлетворила иск Гудымы, признав, что клуб нарушил свои контрактные обязательства. По решению Палаты, клуб обязали выплатить футболисту суму в размере более, чем 70 тысяч долларов.

5. Франковский районный суд Львова обязал Гудыму извиниться перед Дедышиным за клевету.

6. В феврале 2016 Карпаты официально объявляют о подписании контрактов с несколькими новичками, следовательно – длительный бан на регистрацию новых игроков уже в прошлом. Однако Гудыма мгновенно заявляет, что клуб так и не выплатил ему ни копейки, и даже не идет с ним на контакт, игнорируя решение Палаты.

7. В марте 2016 год адвокат футболиста Андрей Руденко публично требует отобрать аттестат у Карпат для участия в текущем сезоне и не выдавать его для участия в сезоне следующим. Но Карпаты продолжают подписывать футболистов, а дело затихает почти на год.

8. 7 февраля нынешнего года становится известно, что тот самый Франковский районный суд Львова удовлетворил иск Карпат против ФФУ (!). Мотивация клуба следующая: зарплата Гудыми, прописанная в контракте, составляла одну суму, остальные выплаты были дополнительными, за определенные успехи игрока. И эти самые бонусные выплаты футболист не заработал, следовательно, по мнению львовян, ФФУ приняла необоснованное решение в пользу футболиста.

Из заявления Карпат в суд общей юрисдикции: "… Пунктом 4 контракту передбачено, що футболісту виплачується заробітна плата у розмірі 5000 грн. на місяць. Футболіст може отримувати за результатом своєї роботи премії та інші винагороди. Додаткові заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці". Но аргументы клуба подействовали только на суд общей юрисдикции. Палата по разрешению споров ФФУ давным-давно решила, что Карпаты нарушили свои обязательства перед футболистом и по основной зарплате, и по дополнительным выплатам. По решению же суда общей юрисдикции, Карпаты больше не должны футболисту 73800 долларов. Также суд отменили штрафы клуба на 72500 грн по данному делу.

9. В этот момент становится понятно, что реакция, как минимум, ФФУ должна быть незамедлительной, поскольку ФИФА категорически запрещает в том числе клубам обращаться по футбольным вопросам в суды общей юрисдикции. Жесткость санкций по отношению к клубу может быть настолько серьезной, что Федерация футбола Украины сразу же обратилась к Карпатам: "У вас есть 30 дней, чтобы закрыть дело в суде общей юрисдикции. В ином случае клуб будет лишен профессионального статуса". Понятно, что и сама Федерация с этого момента вовлечена в очень неприятную историю, ведь за ходом событий пристально начинают наблюдать и УЕФА, и ФИФА. Учитывая все наши беды и грехи за последние годы, репутация ФФУ в очередной раз испорчена.

10. Карпаты посредством официального сайта также реагируют быстро и спокойно. Генеральный директор клуба Юрия Дячук-Ставицкий заявляет, что клуб сделает все от себя зависящее, и уверен, что в результате профессиональный статус никто у ФК не отберет, а также аргументирует мотивацию клуба обратиться в суд общей юрисдикции: "… Усі гроші, які були прописані в контракті Гудими, ми йому повернули. Але він хотів отримати значно більше, просто захмарну суму, нічим не мотивовану. Фактично, виступаючи у ролі свідомого пройдисвіта або ж керований людьми, які вміють наживатися на таких персонажах, перебуваючи при цьому в тіні, він почав вимагати у нас гроші, які не заробив. Я наголошую на цьому – не заробив. Звісно, ми були змушені відстоювати свою честь та здоровий глузд у футбольних інстанціях, але там регулярно ухвалювали рішення не на нашу користь… всі заходи, які існують в системі організованого футболу ми вичерпали (Рішення Палати Вирішення Спорів набрало сили), до Спортивного Арбітражного Суду в Лозані ми звернутися уже не можемо, оскільки вийшов термін, тож нам не залишалося нічого іншого, як шукати правди в останній інстанції".

11. Владимир Гудыма, узнав о таком нарушении Карпат, со своим юристом сразу же обратились в УЕФА и ФИФА с требованием наказать в первую очередь не сам клуб, а ФФУ, которая допустила такой ход событий своим "бездействием".

Масштабы проблемы и комментарии

Учитывая все выше перечисленные пункты, а, в особенности, пункты с 8 по 11 включительно, становится абсолютно понятно, что сухими из воды не выйдут теперь ни ФФУ, ни Карпаты. Осталось только понять, как УЕФА и ФИФА расценят это нарушение: как событие, требующее жестких санкций незамедлительно (влететь может и ФФУ, а в таком случае другим клубам и сборным, и Карпатам, которые сейчас находятся в шаге от лишения профессионального статуса), либо же пострадают только Карпаты. Во всяком случае, наказаны будут – в это уверены два футбольных юриста, которые прокомментировали ситуацию для Football.ua. Однако если представитель Владимира Гудымы не понимают, почему Карпаты все еще среди профессиональных клубов, и ждет от УЕФА санкций по отношению к ФФУ, то равноудаленный во всей этой истории юрист Илья Скоропашкин уверен, что УЕФА будет пристально следить за тем, как ФФУ решает вопрос с Карпатами, но пострадает, скорее всего, исключительно клуб, если не закроет дело в суде общей юрисдикции. Впрочем, останутся ли Карпаты ненаказанными даже в том случае, если закроют дело в ближайшее время? Вряд ли.

ЦЕ ПРОСТО ПЛЮВОК У ФФУ, ОБ НЕЇ ВИТЕРЛИ НОГИ. ТАКОГО НІКОЛИ НЕ БУЛО – ЩОБ ОСЬ ТАК ФЕДЕРАЦІЇ ВТЕРЛИ НОСА

Первым делом, Football.ua обратился за комментарием к ФФУ.

Игорь ГРИЩЕНКО, ответственный секретарь КДК ФФУ, был лаконичным:

"Відповідно до рішення КДК ФФУ, ФК "Карпати" Львів до 14 березня 2017 року мають час вчинити всі необхідні дії, наслідком яких повинно стати закриття провадження у справі, що розглядається судом загальної юрисдикцї. У зв'язку з цим ФФУ вважає, що будь-які коментарі стосовно даної справи, надані до 14 березня 2017 року, можуть певним чином вплинути на хід виконання клубом зазначеного рішення".

Если коротко, то позиция ФФУ пока выжидательная. Очевидно, что многое зависит от дальнейшего поведения Карпат. Но в любом случае, тот факт, что Федерация дала Карпатам какое-то время на то, чтобы закрыть дело в суде общей юрисдикции, говорит о лояльном отношении ФФУ к клубу. Ведь сама Федерация, не дожидаясь решения УЕФА и/или ФИФА, могла поступить жестче.

В то же время, представитель Владимира Гудымы, юрист Андрей РУДЕНКО, не понимает этой самой лояльности ФФУ, ведь клуб, по его мнению, просто наплевал на ФФУ:

- Вчора і буквально ще сьогодні Гудима, перебуваючи у Швейцарії в штаб-квартирі Асоціації, вкотре звернувся до УЄФА (вчора було таке ж звернення до ФІФА, але передусім маємо говорити про УЄФА – вона ближча нам, як континентальна футбольна асоціація) з метою донести нашу позицію з приводу Карпат, а також з приводу незрозумілої діяльності Федерації футболу, адже саме остання допустила ось таке кричуще порушення прав футболіста, – розпочав розмову Руденко. – Річ у тім, що цей конфлікт, між Гудимою та Карпатами, відомий усім в деталях, починаючи від завдання удару, отриманого футболістом від керівника клубу. Федерація футболу обмежена винятково висновком Палати з вирішення спорів, яка присудила клубові перед футболістом певну заборгованість. І це рішення по Гудимі є повністю таким, що вписується в рамки практики щодо Карпат по всіх інших їхніх судових справах на той час щодо стягнення з клубу заборгованості. Дехто намагається натякнути, що це рішення Палати було корупційним, однак це не так, що підтверджують інші рішення по ідентичних справах, підсумок яких був однаковим для Карпат – поразка. Я бачив це рішення і знаю деталі справи, хоч я й не брав участь у тій справі, бо на той час був членом Апеляційного комітету ФФУ. Карпати взагалі проблемний клуб. За моїми спостереженнями, як члена Апеляційного комітету ФФУ, кожна четверта справа, яку ми розглядали в апеляційному комітеті стосувалася цього клубу. То з Шахтарем не поділили футболіста, то стягнення заборгованості, то невиконання рішень органів футбольного правосуддя ФФУ, то вболівальники підсунуть свиню, то договірний матч і т.д..

Справа Гудими була схожою на десятки інших. Це було нормальне рішення, яке Карпати навіть не оскаржували в Лозанні, хоча мали на це право. Чому вони не оскаржили? Та тому, що це витратний і безперспективний процес для Карпат.

Пригадую, як Апеляційний комітет ФФУ прийняв рішення на користь клубу. Але Кузнєцов відстояв своє право саме в Спортивному арбітражному суді. Саме тому Карпати не наважились на оскарження.

І тепер вони у ЗМІ розповідають, що вони в рамках ФІФА вичерпали всі можливості для оскарження рішення Палати з вирішення спорів. Це блеф.

Хочу нагадати. І Ігор Ощипко, і Іван Мілошевич, і решта як українців, так і іноземців – всі вони виграли свої справи в Карпат. Бо клуб, якщо дуже м’яко висловлюватися, вчинив некоректно. А справу Гудими вирізняло з-поміж решти те, що все відбувалося на тлі ще й отриманого ним удару від керівника Карпат в ході переговорів по врегулюванню спору! Гудима в день завдання удару подав скаргу до Федерації на ім’я її Президента – Конькова. Але жодної реакції не було. На жаль, комітет з питань етики ФФУ самоусунувся від цього інциденту.

До речі, цікавий факт. Дедишин у 2014 році звернувся до державного суду із позовом про захист честі і спростування недостовірної інформації щодо інциденту. І навіть виграв суд у місті Львів. Як ви бачите, у Карпат звертатись із позовом до державних судів це "у крові". Особисто я вважаю, що звернення до суду за захистом честі і спростування інформації також є порушенням принципу виключної юрисдикції органів ФФУ на розгляд справ, пов’язаних із футболом. Я переконаний, що якби Комітет з питань етики ФФУ викликав на своє засідання Дячука-Ставицького, юриста клубу, секретаря директора, то висновки могли бути зовсім інші. А так, десь в державному суді, всі підлеглі Дедишина розказали "єдиновірну" версію подій в кабінеті директора. Ну що може сказати в суді людина, яка перебуває в прямому адміністративному підпорядкуванні від директора? Але то таке.

Попри наполягання керівництва Карпат на нульовому варіанті, Гудима таки виграв справу в Палаті по вирішенні спорів.

Органи футбольного правосуддя ФФУ своєю бездіяльністю загнали ситуацію в глухий юридичний кут, з якого вихід є один: або Федерація – більше не Федерація, або Карпати позбавляють професійного статусу. У нас не було іншого варіанту, окрім як апелювати до УЄФА та ФІФА, звернувши увагу цих поважних інстанцій на те, що Федерація продовжує свою бездіяльність у цій справі ще з 2014 року. Карпати порушили правила фінансового fair-play, але Федерація все одно повсякчас видавала їм атестат для участі в чемпіонаті і навіть дозволила реєструвати нових футболістів з 2016 року.

Ми переконані, що факт видачі атестату при такій заборгованості клубу може стати предметом неприємної розмови УЄФА і ФФУ під час перевірки дотримання федерацією вимог фінансового fair-play. Сьогодні ми отримали запевнення від УЄФА, що наша скарга на Карпати та на процес видачі їм атестату не залишиться без уваги (виокремлення – авт.).

Наголошую, саме ФФУ допустила такий розвиток подій, не вживши заходів ні щодо Дедишина, ні щодо стягнення заборгованості з Карпат. Тому наша позиція така: УЄФА має звернути увагу на те, що наша Федерація не вживає жодних заходів до боржника, який чомусь отримує атестат на участь у чемпіонаті, не зобов’язує виконати рішення Палати з вирішення спорів.

Як результат, Федерація за бездіяльність попередньої влади і нинішньої отримала ось цей ганебний позов у суд загальної юрисдикції від тих-таки Карпат! Це просто плювок у ФФУ, об неї витерли ноги. Такого ніколи не було – щоб ось так Федерації втерли носа. А Федерація замість того, щоб миттєво попрощатися з Карпатами, заявивши: "ви нам не потрібні", дає клубові натомість ще 30 днів, щоб ті ще щось подумали: бути Федерації чи не бути надалі, розумієте?

- Яке рішення УЄФА та ФІФА по відношенню до ФФУ і Карпат вас задовольнить?

- Нас передусім цікавить, щоби УЄФА взялася за справу і вжила заходи насамперед по відношенню до Федерації України, а не Карпат. Тому що саме Федерація відповідає за те, щоби не траплялися подібні випадки. УЄФА може вплинути на Карпати лише в тому випадку, якщо клуб гратиме в Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. Тому ми вважаємо, що треба вжити заходів до Федерації. Яких заходів? Це питання треба обговорити. Але ми за те, аби в жодному випадку не йшлося про усунення Федерації у всіх процесах УЄФА та позбавлення її членства. Гадаю, ми досягнемо того, що УЄФА щонайменше вкаже ФФУ на недопустимість схожих ситуацій, як ось з Карпатами.

У мене склалося стійке враження, що ФФУ розуміє, що для неї цей позов є справою честі.

- Чи не остерігаєтеся ви того, що санкції УЄФА та ФІФА можуть у підсумку бути настільки серйозними, що рішення стосуватиметься і участі українських клубів у міжнародних змаганнях, і збірних нашої країни також?

- Я люблю і поважаю нашу країну. Люблю футбол. Але, на жаль, всі успіхи нашої країни у всіх сферах діяльності, в тому числі футболі, всі реформи – не є результатом того, що ми розумно дотримуємося законів: так прийнято робити згідно правил УЄФА, а ось так слід робити за канонами ФІФА. Допоки в Швейцарії не скажуть: "Хлопці, так робити не можна", нічого не зміниться. Ось у чому проблема. Ви розумієте, що сьогодні ФФУ застрягла? Вона не розвивається. Там залишилось мало людей, які розбираються у футболі. Нажаль, досвідчених юристів там залишилось небагато. Це проблема, які ви просто не відчуваєте. З 8 грудня по 30 січня нам у Федерації не могли просто виписати рішення по Гудимі, розумієте? Це катастрофа!

КОНЕЧНО, ФФУ ЗАЩИЩАЕТ ИМЕННО КЛУБ, КОТОРЫЙ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, НЕ ОСОЗНАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ

Также мы попросили объяснить ситуацию независимого в этом непростом деле специалиста. Илья СКОРОПАШКИН, футбольный юрист, ответил на все наши вопросы:

- Естественно, ФИФА и УЕФА не оставят без внимания тот факт, что один из украинских клуб обратился в суд общей юрисдикции. Насколько это опасно для ФФУ и отдельно для Карпат? Это прецедент, о котором необходимо говорить и ждать как можно быстрее его решения, или пустяк, ничего эдакого?

- Это очень серьезный прецедент, который невозможно оставить без внимания. Если все оставить "как есть", это может уничтожить систему футбольного правосудия Федерации футбола Украины, которая ориентирована на строгое соблюдение регламентных норм ФИФА. Поэтому, действия по отношению к Карпатам в связи с этим прецедентом со стороны ФФУ были столь решительными и не заставили себя долго ждать. И ФИФА, как высший управитель мирового футбола, и УЕФА, как куратор системы аттестации клубов, пристально наблюдают за этой ситуацией со стороны. Основной предмет их наблюдения – это не поведение Карпат, а способность национальной ассоциации эффективно урегулировать внутренний конфликт со своим клубом.

Это первый случай, когда украинский клуб с профессиональным статусом обращается в суд общей юрисдикции для рассмотрения внутреннего спора, не пройдя до конца все стадии рассмотрения дела в футбольных судах. Каждый клуб, походя процедуру получения аттестата, который дает право участия в соревнованиях на каждый отдельный игровой сезон, подписывает декларацию, в которой признает исключительную компетенцию футбольных судов. Таким образом, ФК Карпаты в первую очередь нарушили собственное обещание.

Футбол – это специфическая сфера правового регулирования, где есть свои особенности, не всегда соответствующие положениям национального законодательства, а иногда даже им противоречащие. Например, специфика расторжения трудовых отношений, смены места работы для игроков и тренеров, компенсационных выплат и т.д. Клуб, который пренебрегает установленными правилами, должен предполагать аналогичное поведение со стороны других субъектов футбола. Так футболисты будут писать заявление на увольнение, не взирая на контракты, переходить куда им вздумается и когда вздумается, например, в середине сезона и так далее. Полный хаос!

Использование системы футбольного правосудия для внутренних споров является одним из основных постулатов ФИФА. Скорее всего, Карпаты просто решили проверить, что последует за нарушением этого постулата. Но это не сложно предугадать: в этом сезоне Карпатам, конечно, дадут доиграть чемпионат, а на следующий просто не выдадут аттестат, если они не отзовут свой иск из общего суда.

Важно вот еще что. Не получив нужного результата в футбольных судах, клуб открыл новую процедуру в общем суде. Таким образом, они принялись за поиск "лучшего суда", что не допускается ни в одной из судебных процедур.

- Грозит ли Украине отстранение клубов и сборной от международных соревнований, если Карпаты не закроют дело в суде общей юрисдикцией? Или в таком случае могут пострадать только сами Карпаты, которые будут лишены профессионального статуса, а ФФУ, сборная и остальные клубы как жили, так и продолжат жить?

- Никто, кроме самих Карпат, в этой ситуации не пострадает. Конечно, если ФФУ будет последовательна в своих действиях и не пойдет на поводу у клуба. Тогда, думаю, что вмешается как минимум УЕФА в порядке надзора за соблюдением процедуры аттестации на сезон 2017/2018.

- Какие вам известны похожие прецеденты в Европе, или, возможно, ранее были подобные случае в Украине, который, правда, не заходили так далеко?

- В Украине был один случай, когда футболист-профессионал обратился в общий суд в аналогичной ситуации (после решения Палаты) и прошел все стадии рассмотрения спора вплоть до высшего специализированного суда, который не поддержал его иск, несмотря на то, что он был полностью удовлетворен двумя предыдущими инстанциями. Дело не получило широкой огласки. Как я понял, ФФУ тоже не была заинтересована в разглашении ситуации, поскольку в решении Палаты было, скажем так, не все идеально.

Кстати, в отношении игроков, запрет на обращение в общие суды не вполне справедлив. Когда спор между футболистом и клубом касается незначительных сумм, органы футбольного правосудия понимают, что обжалование игроком решения в Лозаннский суд маловероятно. Поэтому, они не всегда обеспечивают беспристрастное рассмотрение спора в отношении игрока. Принимают половинчатое решение. Например, когда спор идет о десятках или даже сотнях тысяч гривен, не каждый игрок готов подкрепить свою принципиальность суммой в 40-50 тысяч швейцарских франков для последующего обжалования в КАС. (Конечно, есть правило, что судебные расходы возмещает проигравшая сторона. Но учитывая, как внезапно исчезают сегодня профессиональные клубы, риск потерь довольно высокий).

В этой связи, я считаю, что игрока нельзя лишать фундаментального права на обращения в суд общей юрисдикции. Поскольку альтернативная система футбольного правосудия слишком дорога и большинство игроков не могут ее себе позволить. При этом, игрок должен сделать однозначный выбор при подаче иска, не используя при негативном для себя решении принцип поиска лучшего суда.

В Европе и странах ближнего зарубежья много примеров, когда игроки для рассмотрения футбольных споров обращаются в общие суды, ссылаясь на свои конституционные права и несовершенство системы футбольного правосудия.

Но в отношении клубов, ситуация иная. Запрет на обращения в общие суды оговорен в уставе ФИФА и в аналогичном виде имплементирован в уставы национальных ассоциаций. Кроме такого, аналогичная норма содержится в дисциплинарных нормах ассоциаций, где также предусмотрена санкция за ее нарушение. Подавая заявку на участие в соревнованиях, клуб принимает эти правила игры и не может от них отказаться в течение сезона.

- Молниеносная реакция ФФУ говорит, на ваш взгляд, что бояться есть чего и ей самой, а потому требование к Карпатам закрыть дело в суде общей юрисдикции – защитная реакция, скорее для самой ФФУ, которая не так уж сильно теперь переживает за сами Карпаты? Или таким образом ФФУ защищает в первую очередь именно клуб?

- Конечно, ФФУ защищает именно клуб, который, по всей видимости, не осознает возможные последствия своих действий. Или, как я говорил выше, пытается испытать на прочность регламентные нормы ФИФА и ФФУ.

- Интересно, чем руководствовался сам клуб, обращаясь во Франковский районный суд Львова. То есть, о том, что это наказуемо со стороны ФИФА, известно, по-моему, всем футбольным людям, в том числе, болельщикам. Какого эффекта добивался клуб?

Неужели Карпаты надеялись, что ФФУ вдруг начнет подчиняться и выполнять требования суда общей юрисдикции? Или же Карпаты действовали в рамках закона в своих интересах? Объясните, а то стороны похоже, что клуб просто жестко подставился сам и еще втащил в это дело и ФФУ, и поставил под угрозу остальные клубы.

- Известно, что Карпаты – это главный возмутитель спокойствия относительно мирной сферы футбола. С их "легкой руки" мы имели возможность наблюдать не один скандал, в том числе международного уровня. В том числе, повлекшие крайне негативные последствия для украинского футбола. Трудно предположить, чем они руководствуются при принятии решений.

- По словам Юрия Дячука-Ставицкого, клуб решил обратиться в суд общей юрисдикции, поскольку истекло время для апелляции в Лозанне: "до Спортивного Арбітражного Суду в Лозані ми звернутися уже не можемо, оскільки вийшов термін, тож нам не залишалося нічого іншого, як шукати правди в останній інстанції". Это ведь – проблемы клуба, и больше никого, не так ли?

- Этим все объясняется. Клуб попустил сроки на обжалования решения Палаты согласно установленной процедуры. Таким образом, решение Палаты вступило в силу и должно быть исполнено. Учитывая изобретательность коллег из львовского клуба, не исключаю, что обращение в общий суд не что иное, как своеобразный способ отсрочки выполнения клубом решения Палаты ФФУ. Очень своеобразный и небезопасный для клуба.

- Гудыма после того, как узнал, что клуб обратился в суд общей юрисдикции и получил его решение, сразу же обратился в ФИФА с иском, проинформировав о том, что сделали Карпаты и потребовал применять санкции к клубу. То есть, правильно ли будет предполагать, что решение ФИФА уже не будет зависеть от позиции ФФУ, и теперь клуб может ждать по-настоящему жесткого решения, а не угрозы с 30 дневным сроком для решения проблемы, как это было в случае с ФФУ?

- Исполнение решений национальных органов футбольного правосудия и КАС возлагается на дисциплинарные органы национальных ассоциаций. ФИФА обеспечивает исполнение только решений органов ФИФА. Следовательно, рассмотрение заявления игрока о нарушения клубом принципа подсудности футбольных споров, не относится к компетенции ФИФА. Тем не менее, как я сказал выше, они будут отслеживать этот конфликт и его решение со стороны ФФУ.

- На ваш взгляд, каковы на данный момент шансы у Карпат каким-то образом выиграть дело и все же не платить Гудыме почти 74 000 долларов, и остаться при этом безнаказанными?

- Все просто. Одно из двух. Или клуб снимается с соревнований, или выполняет решение и выплачивает игроку долг. Вспомните, как Карпаты, чтоб не платить долг одному из своих бывших футболистов, устроили грандиозный скандал, в результате которого пострадали очень многие. В итоге Карпаты заплатили этому игроку деньги, и еще больше потратили на судебный процесс, штрафы и т.д. Так бывает, что люди не учатся на своих ошибках и из-за своего упрямства постоянно наступают на одни и те же грабли.

Что касается Карпат, то клуб услышал интересующие нас вопросы, но отвечать на них пока отказался. Возможно, ответ от львовян последует немного позже, о чем нам сообщили в самом клубе.

Также отмечаем, что у Football.ua есть договоренность об интервью с Владимиром Гудымой после его возвращения из Швейцарии, где футболист непосредственно в штаб-квартире УЕФА занимается защитой своих прав.

Подвести же общую черту после всего услышанного и прочитанного у нас пока не получится – судя по всему, ждать взрыва осталось недолго, но на данный момент скандал только продолжает набирать обороты. То ли еще будет.

Анатолий Волков, Football.ua