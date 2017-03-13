Нападающий Зирки Адеринсола Эсеола был признан лучшим игроком тура в УПЛ.
Эсеола признан игроком тура, ФК Зирка
13 марта 2017, 16:13
УПЛ определила лучшего футболиста по итогам 21-го тура чемпионата. Им стал нападающий Зирки Адеринсола Эсеола.
Игрок поучаствовал в победном матче против Динамо (2:0), заработав голевой штрафной. Игрок был одним из самых активных участников матча, регулярно создавая остроту на половине поля соперника.
Лучшего игрока тура УПЛ выбирает экспертный состав, в который входят: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк.
Эсеола набрал половину голосов от экспертного состава УПЛ.