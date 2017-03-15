Украина

Ультрас Ворсклы выступили с заявлением, в котором опровергается их желание о смене тренера.

Ранее в СМИ появилось заявление якобы болельщиков полтавской Ворсклы, в котором они требовали отставки главного тренера Василия Сачко.

Сегодня же ультрас клуба выступили с заявлением, в котором Василию Сачко была оказана поддержка.

"Мы, ультрас Ворсклы, не имеем никакого отношения к данному заявлению в сторону Василия Сачко. И, в связи с сложившимися обстоятельствами, хотим высказать свое мнение", — гласит заявление на официальном сайте Ворсклы.

"Мы также не любим, когда проигрывает наш клуб, но знаем о тяжелое финансовое положение ФК "Ворскла, из-за чего ушли основные игроки, а новый состав за 2-3 месяца не сыгрывается, как бы нам этого сильно не хотелось.

"Мы всегда поддерживали Василия Сачко, он очень много сделал для Ворсклы как тренер, а в свое время как игрок. Мы верим, что у Василия Викторовича все получится, а иначе быть не может".