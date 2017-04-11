Украина

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о наставнике киевлян Сергее Реброве.

Президент киевлян остается доволен проделанной работой главного тренера Динамо Сергея Реброва.

"Главное, чтобы команда прогрессировала, играла с настроением, в хороший, качественный футбол. Не всегда получается побеждать. Но, например, когда мы проиграли Шахтеру (3:4), я зашел в раздевалку и поздравил каждого футболиста. Был великолепный футбол, который понравился зрителям, много забитых мячей. Мы проиграли, но этого могло и не случиться", — цитиурет Суркиса официальный сайт Динамо.

"Играли вдесятером, поскольку подвел Мораес, была вероятность проиграть и более крупно, и сыграть вничью. Но тогда команда отдала на поле все с первой до последней минуты – это всегда видно. Повторюсь, если будет прогресс в нынешней ситуации, естественно, Ребров останется и будет работать, если, конечно, у него будет такое желание".

"Учитывая то, как Ребров работает, как отдается, переживает, я за то, чтобы он остался. Более того, я вам приоткрою тайну: после поражения в Кропивницком Ребров изъявил желание уйти. Он мне позвонил и сказал, что ему стыдно за такой большой отрыв от Шахтера. Я сказал ему продолжать работать и выполнять свой контракт, и что я в него верю. Скажу откровенно, я в него верил всегда, потому что знаю, как он работает. Одно дело, когда тренер приезжает на базу и думает, как провести тренировку, теоретическое занятие и уехать домой".

"У Сергея Станиславовича семья, маленький ребенок, но он сутками сидит на базе, думает, анализирует и учится. Вот это мне в нем импонирует. Если ему не дать шанс, с него не вырастет большой тренер. А я стольким давал шанс, что для Реброва и подавно нужно дать такую возможность. Не забывайте, что Ребров пока еще действующий чемпион Украины и он два года подряд выводил команду в Лигу чемпионов, а самое главное – он очень порядочный парень".

Ранее Игорь Суркис рассказал о передаче матчей в единый телевизионный пул.