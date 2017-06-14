Украина

Стали известны подробности предсезонной подготовки Александрии.

Александрия возвращается из отпуска 17 июня, а уже 25 июня команда отправится на двухнедельный (25 июня — 9 июля) учебно-тренировочный сбор в Нидерланды.

Во время сборов у Александрии запланировано шесть контрольных поединков с такими командами:

28.06 — Стяуа (Румыния)

01.07 — Херенвен (Нидерланды)

03.07 — соперник уточняется

05.07 — Брюгге (Бельгия)

06.07 — АЗ Алкмаар (Нидерланды)

08.07 — Панатинаикос (Греция)