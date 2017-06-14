Стали известны подробности предсезонной подготовки Александрии.
Александрия проведет сборы в Нидерландах, ФК Александрия
14 июня 2017, 14:19
Александрия возвращается из отпуска 17 июня, а уже 25 июня команда отправится на двухнедельный (25 июня — 9 июля) учебно-тренировочный сбор в Нидерланды.
Во время сборов у Александрии запланировано шесть контрольных поединков с такими командами:
28.06 — Стяуа (Румыния)
01.07 — Херенвен (Нидерланды)
03.07 — соперник уточняется
05.07 — Брюгге (Бельгия)
06.07 — АЗ Алкмаар (Нидерланды)
08.07 — Панатинаикос (Греция)