Украина

Полузащитника Динамо Сергей Рыбалка заинтересовал турецкий Трабзонспор.

Центральный полузащитник Динамо, как сообщает турецкое издание Fanatik, может уже нынешним летом перейти в турецкий клуб.

Руководство Трабзонспора намерено усилиться защитником, форвардом и двумя центрхавами, и именно Рыбалка является кандидатом на переход в команду.

Пока турецкий клуб не начинал переговоры с киевским Динамо, желая взвесить все за и против данного трансфера. Отметим, что соглашение Рыбалки с Динамо рассчитано до лета 2018 года.

Также сообщается, что бордово-синие заинтересованы в Юрае Куцке из Милана.

В прошлом сезоне 27-летний Рыбалка провел 31 поединок во всех соревнованиях и сумел отметиться одним голом.