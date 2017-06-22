Полузащитника Динамо Сергей Рыбалка заинтересовал турецкий Трабзонспор.
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22 июня 2017, 17:28
Центральный полузащитник Динамо, как сообщает турецкое издание Fanatik, может уже нынешним летом перейти в турецкий клуб.
Руководство Трабзонспора намерено усилиться защитником, форвардом и двумя центрхавами, и именно Рыбалка является кандидатом на переход в команду.
Пока турецкий клуб не начинал переговоры с киевским Динамо, желая взвесить все за и против данного трансфера. Отметим, что соглашение Рыбалки с Динамо рассчитано до лета 2018 года.
Также сообщается, что бордово-синие заинтересованы в Юрае Куцке из Милана.
В прошлом сезоне 27-летний Рыбалка провел 31 поединок во всех соревнованиях и сумел отметиться одним голом.