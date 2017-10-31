Украина

Полузащитник Карпат Сергей Мякушко стал лучшим игроком очередного тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига опросила экспертов и определила лучшего футболиста прошедшего 14-го тура чемпионата Украины.

В результате голосования победу одержал футболист Карпат Сергей Мякушко, который помог своей команде одержать ничью в матче против Динамо, отметившись красивейшим голом в ворота Максима Коваля.

Вторым в голосовании стал форвард Зирки Алексей Чичиков, который ощутимо отстал от Мякушко.

В состав экспертного совета вошли: Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Павел Шкапенко, Анатолий Чанцев и Степан Юрчишин.