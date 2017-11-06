Украина

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дал свои комментарии относительно будущего матча со сборной Словакии.

"Кадровые потери? Мы играем дома, при своих болельщиках, должны выходить и играть на победу, несмотря на то, что много игроков травмировано. У нас есть, кем их заменить", — считает Ярмоленко.

"Возвращение во Львов? Там всегда хорошая поддержка, самое главное — показать хороший и привлекательный футбол, чтобы порадовать болельщиков".

"Новички в сборной? Сегодня или завтра будет хороший концерт, когда они будут петь на посвящении", — сказал Ярмоленко.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, 10 ноября.

Ранее Ярмоленко не сумел реализовать три убойных момента в матче с Баварией.

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