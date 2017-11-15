Украина

Президент Десны Владимир Левин сообщил, что ФФУ может перенести матч Десна — Динамо в Киев.

ФК Десна получила официальное письмо от ФФУ, в котором есть ряд требований, необходимые выполнить для проведения матча. Ключевое из них – состояние газона.

Владимир Левин сомневается, что Десна успеет все выполнить к вышеупомянутому матчу.

- Возможен вариант, при котором стадион не будет готов к проведению матча?

– Нельзя ничего исключать. Есть вариант, при котором игру с Динамо мы проведем на поле соперника. Для киевлян, конечно, выгодно, если игра состоится на их поле, но мы верим в то, что с помощью города сможем провести матч на черниговском стадионе.

- Как можно объяснить болельщикам, жителям города, что Динамо не приедет в Чернигов?

– Невозможно это объяснить. Я не думаю, что болельщиков сильно интересуют проблемы со стадионом, для них главное сама игра. И мы это понимаем, у нас есть огромное желание подарить городу праздник. Но, повторюсь, без помощи и поддержки города мы это не сможем сделать. Если руководство города не пойдет на встречу, матч состоится в Киеве.

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