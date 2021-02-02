Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок полуфинала Кубка Италии.

В одном из полуфинальных поединков Кубка Италии встрется миланский Интер и туринский Ювентус в формате легендарного Derby d'Italia. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Интера составляет 2,50, на ничью — 3,45, на победу Ювентуса — 2,90.

При этом букмекеры считают, что "змеи" вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 7,40.

Матч Интер — Ювентус состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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