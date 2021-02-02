Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок полуфинала Кубка Италии.
Интер — Ювентус, Getty Images
02 февраля 2021, 07:45
В одном из полуфинальных поединков Кубка Италии встрется миланский Интер и туринский Ювентус в формате легендарного Derby d'Italia. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Так, коэффициент на победу Интера составляет 2,50, на ничью — 3,45, на победу Ювентуса — 2,90.
При этом букмекеры считают, что "змеи" вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 7,40.
Матч Интер — Ювентус состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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